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У Дніпрі затримали паліїв автомобіля військових

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 14:13
У Дніпрі затримали паліїв автомобіля військових
фото СБУ

У Дніпрі затримали чотирьох місцевих мешканців за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацпол, СБУ

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу".

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Деталі: За даними слідства, вночі 10 червня підозрювані, серед яких двоє неповнолітніх, підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному із районів м. Дніпро.

Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину знайшли пляшки із залишками бензину.

Зловмисників затримали у місті Дніпро. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року.

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Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

 
 
 

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину.

Нагадаємо: За даними СБУ та поліції, російські спецслужби з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочують неповнолітніх за гроші палити зокрема автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Теми: Дніпрокримінал
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