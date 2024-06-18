У Дніпрі затримали паліїв автомобіля військових

У Дніпрі затримали чотирьох місцевих мешканців за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацпол, СБУ

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, вночі 10 червня підозрювані, серед яких двоє неповнолітніх, підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному із районів м. Дніпро.

Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину знайшли пляшки із залишками бензину.

Зловмисників затримали у місті Дніпро. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину.

Нагадаємо: За даними СБУ та поліції, російські спецслужби з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочують неповнолітніх за гроші палити зокрема автомобілі військовослужбовців ЗСУ.