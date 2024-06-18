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В Днепре задержали поджигателей автомобиля военных

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 14:13
В Днепре задержали поджигателей автомобиля военных
фото СБУ

В Днепре задержали четырех местных жителей по подозрению в поджоге автомобиля военнослужащих.

Источник: Офис генпрокурора, Нацпол, СБУ

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра четырем местным жителям сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога".

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Детали: По данным следствия, ночью 10 июня подозреваемые, среди которых двое несовершеннолетних, подожгли автомобиль военного ВСУ в одном из районов г. Днепр.

Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло автомобиля. На месте преступления нашли бутылки с остатками бензина.

Злоумышленников задержали в городе Днепр. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 21 года.

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Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
 

Продолжается комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним: По данным СБУ и полиции, российские спецслужбы с целью дестабилизации ситуации в Украине поощряют несовершеннолетних за деньги поджигать в частности автомобили военнослужащих ВСУ.

Темы: Днепркриминал
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