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3-тя штурмова підтвердила, що ворог активізувався на Луганщині і хоче захопити Борову

Альона Мазуренко Вівторок, 18 червня 2024, 16:14
3-тя штурмова підтвердила, що ворог активізувався на Луганщині і хоче захопити Борову
deepstatemap 18 червня

Захисники 3-ї окремої штурмової бригади підтвердили, що ворог активізувався на Луганщині і намагаються захопити н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини...

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Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів – вийти до н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова".

Деталі: Захисники повідомили, що ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

Зокрема, проти підрозділів українських бійців – 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ.

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Від травня бійці 3-ї штурмової знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – це "трьохсоті".

Захисники додали, що на штурми противник кидає цілі взводи та роти особового складу: "Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня".

Військові 3-ї штурмової відзначили, що попри переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.

Нагадаємо:

  • 18 червня аналітики каналу DeepState повідомили, що окупанти наростили до 10 000 чоловік особового складу та 450 одиниць військової техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного, що приблизно за 20 км від селища Борова Харківської області.
  • Збройні сили України звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і частину громади на початку жовтня 2022 року. 

Теми: Луганська областьвійна
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