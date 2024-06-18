3-тя штурмова підтвердила, що ворог активізувався на Луганщині і хоче захопити Борову

Захисники 3-ї окремої штурмової бригади підтвердили, що ворог активізувався на Луганщині і намагаються захопити н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини...

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Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів – вийти до н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова".

Деталі: Захисники повідомили, що ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

Зокрема, проти підрозділів українських бійців – 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ.

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Від травня бійці 3-ї штурмової знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – це "трьохсоті".

Захисники додали, що на штурми противник кидає цілі взводи та роти особового складу: "Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня".

Військові 3-ї штурмової відзначили, що попри переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.

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