3-я штурмовая подтвердила, что враг активизировался на Луганщине и хочет захватить Боровую

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины...

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Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной - сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов - выйти к н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая".

Детали: Защитники сообщили, что враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

В частности, против подразделений украинских бойцов - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ.

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С мая бойцы 3-й штурмовой уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это "трехсотые".

Защитники добавили, что на штурмы противник бросает целые взводы и роты личного состава: "Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно".

Военные 3-й штурмовой отметили, что несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

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