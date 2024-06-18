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3-я штурмовая подтвердила, что враг активизировался на Луганщине и хочет захватить Боровую

Алена МазуренкоВторник, 18 июня 2024, 16:14
3-я штурмовая подтвердила, что враг активизировался на Луганщине и хочет захватить Боровую
deepstatemap 18 июня

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины...

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Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной - сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов - выйти к н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая".

Детали: Защитники сообщили, что враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

В частности, против подразделений украинских бойцов - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ.

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С мая бойцы 3-й штурмовой уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это "трехсотые".

Защитники добавили, что на штурмы противник бросает целые взводы и роты личного состава: "Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно".

Военные 3-й штурмовой отметили, что несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

Предыстория:

  • 18 июня аналитики канала DeepState сообщили, что оккупанты нарастили до 10 000 человек личного состава и 450 единиц военной техники на участке от Райгородки до Нововодяного, что примерно в 20 км от поселка Боровая Харьковской области.
  • Вооруженные силы Украины освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть общины в начале октября 2022 года.

Темы: Луганская областьвойна
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