Костіна викликали до Ради через розслідування щодо майна його заступника Вербицького

Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Як і обіцяв - моя пропозиція пройшла голосування. Чекаємо пояснення Генпрокурора, як так його співробітники набувають успішно майно, доглядаючи за економікою!"

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Деталі: За його словами, "за" виклик генпрокурора проголосували 216 народних обранців. Костіна викликають на 19 червня на 12 годину.

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