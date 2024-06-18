Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Костіна викликали до Ради через розслідування щодо майна його заступника Вербицького

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 червня 2024, 15:43
Костіна викликали до Ради через розслідування щодо майна його заступника Вербицького
Андрій Костін, фото: Getty Images

Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Як і обіцяв - моя пропозиція пройшла голосування. Чекаємо пояснення Генпрокурора, як так його співробітники набувають успішно майно, доглядаючи за економікою!"

Реклама:

Деталі: За його словами, "за" виклик генпрокурора проголосували 216 народних обранців. Костіна викликають на 19 червня на 12 годину.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість. 
  • У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Теми: Костін АндрійВерховна Радакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Костін Андрій
Костін: росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних, серед яких – більше пів тисячі дітей
Генпрокурор: Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України
ОГП стверджує, що Костін був у відрядженнях 79 днів, а не 100
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: