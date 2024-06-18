НАБУ открыло дело о состоянии заместителя генпрокурора Вербицкого - СМИ
Вторник, 18 июня 2024, 19:11
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, расследование о состоянии которого обнародовали журналисты "Схем".
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Детали: Сообщается, что детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая - через неделю после выхода первого материала "Схем".
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Что предшествовало:
- В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цена.
- В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
- Верховная Рада вызвала в парламент генерального прокурора Андрея Костина для объяснений относительно имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого, о чем шла речь в расследовании журналистов "Схем".