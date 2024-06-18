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"Схеми" показали супутникові знімки палаючої нафтобази у Ростовській області РФ після атаки БпЛА

Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 19:45
Схеми показали супутникові знімки палаючої нафтобази у Ростовській області РФ після атаки БпЛА
фото - "схеми"

Видання "Схеми" показало наслідки атаки безпілотників на НПЗ російського міста Азов у Ростовській області РФ в ніч на 18 червня. Вдень там ще тривала пожежа.

Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази ще тривала пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази складно, адже клуби диму обмежують видимість.

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Нафтобаза, що зазнала уражень, відноситься до підприємства "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

 

У Міноборони РФ атаки на нафтобази не коментували. Втім, губернатор Ростовської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в Азові зайнялись резервуари з нафтопродуктами.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Уночі 18 червня у місті Азов Ростовської області РФ унаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Російські Telegram-канали писали, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.

Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що їхні безпілотники атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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