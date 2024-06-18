"Схемы" показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Ростовской области РФ после атаки БпЛА

Издание "Схемы" показало последствия атаки беспилотников на НПЗ российского города Азов в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Днем там еще продолжался пожар.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы еще продолжался пожар. Однако оценить степень поражения нефтебазы сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

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Потерпевшая поражение нефтебаза относится к предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, загоревшихся в результате атаки украинских беспилотников.

В Минобороны РФ атаки на нефтебазы не комментировались. Впрочем, губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Что предшествовало:

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