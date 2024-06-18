Росіяни штурмують дев′ять напрямків фронту: з початку доби відбулося вже 86 боєзіткнень

Російські війська ведуть атакувальні дії на дев′яти напрямках фронту, найгарячіший – Покровський напрямок, всього з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку тривають два бойові зіткнення в районі Вовчанська. Протягом дня загальні втрати росіян складають тут 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну – спеціальної техніки.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в наші оборонні рубежі. Продовжується відбиття двох штурмів у районах населених пунктів Синьківка і Берестове.

На Лиманському напрямку відбувається ще одне боєзіткнення поблизу Тернів, а загальне число ворожих штурмових дій зросло до 11.

На Сіверському напрямку ворог вдавався до штурмових дій 14 разів. Триває бій з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Спірне.

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На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб покращити своє положення в мікрорайоні Новий міста Часів Яр. Бойове зіткнення триває.

На Торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій – у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне. Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору.

Найбільшу активність противник виявляє на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл.

На Курахівському напрямку загарбники вже чотири рази здійснювали штурмові спроби на локації Красногорівки. Два бойові зіткнення продовжуються.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів у районі Урожайного.

Нових артилерійських ударів з території Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області. Так, село Тур’я було обстріляне з напрямку Графовка (РФ), Вовківка і Ходине – зі Старої Миколаївки (РФ), Сидорівка – з боку Поповки (РФ).

На решті напрямків обстановка залишається без суттєвих змін.