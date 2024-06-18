Россияне штурмуют девять направлений фронта: с начала суток произошло уже 86 боестолкновений

Российские войска ведут атакующие действия на девяти направлениях фронта, самое горячее - Покровское направление, всего с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска. В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна - специальной техники.

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На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонительные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

На Лиманском направлении происходит еще одно боестолкновение вблизи Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спорное.

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На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый города Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в частности в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четыре раза осуществляли штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Времовском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов в районе Урожайного.

Новые артиллерийские удары с территории России понесли приграничные населенные пункты Сумской области. Так, село Турья было обстреляно с направления Графовка (РФ), Волковка и Ходино - из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка - со стороны Поповки (РФ).

На остальных направлениях обстановка остается без существенных изменений.