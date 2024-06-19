Росіяни запускали "Шахеди" на захід України

Увечері 18 червня російська армія запустила з півдня України ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: О 22:00 військові повідомили про групу "Шахедів" із ТОТ Запорізької області, яка прямують на Херсонщину. Пізніше стало відомо про "Шахеди" на півночі Херсонщини, що рухаються на захід.

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О 23:05 повітряники попередили про "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, які продовжують курс на захід. Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Криворізькому районі працювала ППО: військові збили російський "Шахед".

О 23:36 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" з Миколаївщини, курсом на Одещину; "Шахеди" на півночі Херсонщини - у напрямку Миколаївщини та нову групу БпЛА із ТОТ Запорізької області, які прямують на Херсонщину.

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О 23:51 повідомили про "Шахеди" у напрямку Запоріжжя.

Станом на 0:21:

"Шахеди" на півночі Одещини – курсом на північний захід.

"Шахеди" на півночі Миколаївщини – рухаються на захід.

Група ворожих БпЛА на Херсонщині – прямують на Миколаївщину.

Група "Шахедів" на Запоріжжі – курсом на Херсонщину.

О 0:37 Повітряні сили попередили про групу "Шахедів" з Херсонщини на Дніпропетровщину, що рухаються у напрямку Кривого Рогу.

Станом на 0:56:

"Шахеди" на півдні Вінниччини – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Миколаївщині – рухаються на захід.

Кілька груп ворожих БпЛА на Херсонщині – прямують на Миколаївщину та Дніпропетровщину.

Станом на 1:43:

"Шахеди" з Вінниччини – курсом на Хмельниччину.

Кілька груп "Шахедів" на Миколаївщині – рухаються на Кіровоградщину та Одещину.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – прямують на північ.

Після 3 години ночі влада Львівщини повідомила про роботу ППО в області.

Близько 4 ранку повітряна тривога, окрім східних областей і окупованого Криму, лишалася на Тернопільщині й Хмельниччині.

О 4:17 повітряна тривога була оголошена на Івано-Франківщині, а о 4:27 - знову на Львівщині.

У Малехові Львівської області пролунав другий вибух.

Близько 5:25 повітряну тривогу в західних областях було скасовано.