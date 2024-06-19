На Львівщині знову "Шахед", у Малехові другий вибух
Середа, 19 червня 2024, 05:23
Біля Львова вдруге за ніч працювала протиповітряна оборона через ворожий безпілотник, у Малехові пролунав повторний вибух.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Деталі: О 5:17 Садовий повідомив про роботу ППО.
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Козицький повідомив про "Шахед" у Новому Яричеві курсом на Дубляни.
"Дуже схожий маршрут, як під час попередньої тривоги", - додав він.
Згодом Козицький написав, що "Шахед" полетів на Малехів. Саме там перед цим було зафіксовано влучання.
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"Знову вибух у Малехові", - написав Садовий.
Після цього повітряну тривогу в області було скасовано.