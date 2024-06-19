На Львівщині знову "Шахед", у Малехові другий вибух

Біля Львова вдруге за ніч працювала протиповітряна оборона через ворожий безпілотник, у Малехові пролунав повторний вибух.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Деталі: О 5:17 Садовий повідомив про роботу ППО.

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Козицький повідомив про "Шахед" у Новому Яричеві курсом на Дубляни.

"Дуже схожий маршрут, як під час попередньої тривоги", - додав він.

Згодом Козицький написав, що "Шахед" полетів на Малехів. Саме там перед цим було зафіксовано влучання.

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"Знову вибух у Малехові", - написав Садовий.

Після цього повітряну тривогу в області було скасовано.