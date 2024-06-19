Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Россияне запускали "Шахеды" на запад Украины

Татьяна Олейник, Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 05:33
Россияне запускали Шахеды на запад Украины
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 18 июня российская армия запустила с юга Украины ударные БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: В 22:00 военные сообщили о группе "Шахедов" из ТОТ Запорожской области, которая направляется в Херсонскую область. Позже стало известно о "Шахедах" на севере Херсона, двигающихся на запад.

Реклама:

В 23:05 воздушники предупредили о "Шахедах" на севере Херсона и Николаевщины, которые продолжают курс на запад. Новая группа "Шахедов" из ТОТ Запорожской области направляется в Херсонскую область.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Криворожском районе работала ПВО: военные сбили российский "Шахед".

В 23:36 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" из Николаевщины, курсом на Одесщину;"Шахеды" на севере Херсонщины - в направлении Николаевщины и новую группу БпЛА из ТОТ Запорожской области, следующих на Херсонщину.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:51 сообщили о "Шахедах" в направлении Запорожья.

По состоянию на 0:21:

"Шахеды" на севере Одесской области - курсом на северо-запад.
"Шахеды" на севере Николаевской области - движутся на запад.
Группа вражеских БпЛА на Херсонщине - направляются на Николаевщину.
Группа "Шахедов" на Запорожье - курсом на Херсонщину.

В 0:37 Воздушные силы предупредили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Днепропетровщину, движущихся в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 0:56:
"Шахеды" на юге Винницкой области - курсом на северо-запад.
"Шахеды" на Николаевщине - движутся на запад.
Несколько групп вражеских БПЛА на Херсонщине - направляются на Николаевщину и Днепропетровщину.

По состоянию на 1:43:
"Шахеды" из Винницкой области - курсом на Хмельнитчину.
Несколько групп "Шахедов" на Николаевщине - движутся на Кировоградщину и Одесскую область.
Вражеские БпЛА на Днепропетровщине - направляются на север.

После 3 часов ночи власти Львовщины сообщили о работе ПВО в области.

Около 4 утра воздушная тревога, кроме восточных областей и оккупированного Крыма, оставалась на Тернопольщине и Хмельнитчине.

В 4:17 воздушная тревога была объявлена в Ивано-Франковской области, а в 4:27 - снова на Львовщине.

В Малехове Львовской области прогремел второй взрыв.

Около 5:25 воздушная тревога в западных областях была отменена.

Темы: Шахедвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские

DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка

В понедельник отключения будут применять в течение всех суток

В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше

Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области

Все новости...
Шахед
Воздушные силы сбили все 10 "Шахедов", которые атаковали Украину
Воздушные силы сообщили о "Шахедах" и взлете российских бомбардировщиков
На Днепропетровщине из-за ночной атаки пострадала семья с ребенком
Последние новости
19:32
видеоВ Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские
19:31
"Болит в боку, когда бегаю": что это значит и как это предотвратить
19:16
DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка
19:13
Европартия либералов призвала ЕС жестко отреагировать на антизападный разворот Грузии
18:56
В Киеве подростка подозревают в избиении бывшего военного
18:53
5 лучших голов 2 тура Евро-2024 по версии Чемпиона, Яремчук возглавил рейтинг
18:40
Очередная проблема Boeing: самолет был вынужден вернуться в аэродром
18:31
Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
18:30
Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал ранее невиданное поведение звезд
18:22
170 французских дипломатов призвали не голосовать за крайних правых
Все новости...
Реклама:
Реклама: