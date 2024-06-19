Влучання "Шахеда" біля Львова: 2 поранених

Внаслідок влучання ворожого безпілотника у Малехові Львівської громади поранення дістали двоє чоловіків 47 та 70 років.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

наслідки влучання безпілотника в Малехові, фото з Telegram Садового

Пряма мова Садового: "Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка".

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Деталі: Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки "Шахедів" у Малехові на Львівщині постраждав 47-річний чоловік. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці.

Спочатку було незпрозуміло, чи мова йшла про одну і ту ж особу, чи пострадали двоє людей.

Доповнено: Вранці Козицький повідомив, що загалом поранені 2 людей: 47-річний та 70-річний чоловіки.

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"Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості", − повідомив голова ОВА.

наслідки влучання безпілотника в Малехові, фото з Telegram Садового

Згодом Садовий повідомив, що в Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон.

Також пошкоджено офісне приміщення. Саме тут постраждав охоронець.

наслідки влучання безпілотника в Малехові, фото з Telegram Садового

У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.

Що передувало: Раніше повідомлялося про роботу ППО біля Львова.