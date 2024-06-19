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Попадание "Шахеда" возле Львова: 2 раненых

Катерина Тищенко, Ирина БалачукСреда, 19 июня 2024, 08:29
Попадание Шахеда возле Львова: 2 раненых
село Малехов Львовской области, Google maps

В результате попадания вражеского беспилотника в Малехове Львовской общины ранения получили двое мужчин 47 и 70 лет.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового
последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового

Прямая речь Садового: "Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая".

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Детали: Вместе с тем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время первой ночной атаки "Шахедов" в Малехове на Львовщине пострадал 47-летний мужчина. Он получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. 

Сначала было непонятно, шла ли речь об одном и том же человеке, или пострадавших двое.

Дополнено: Утром Козицкий сообщил, что ранены 2 человека: 47-летний и 70-летний мужчины.

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"Также официально подтвердили информацию о еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовской области. Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние − средней тяжести", − сообщил глава ОВА.

последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового
последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового

Впоследствии Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон.

Также повреждено офисное помещение. Именно здесь пострадал охранник.

последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового
последствия попадания беспилотника в Малехове, фото из Telegram Садового

В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о работе ПВО возле Львова.

Темы: ЛьвовЛьвовщинабеспилотники
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