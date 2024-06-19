Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

На Львовщине снова "Шахед", в Малехове второй взрыв

Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 05:23
На Львовщине снова Шахед, в Малехове второй взрыв
иллюстративное фото Львовского городского совета

Возле Львова второй раз за ночь работала противовоздушная оборона из-за вражеского беспилотника, в Малехове прозвучал повторный взрыв.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram

Детали: В 5:17 Садовый сообщил о работе ПВО.

Реклама:

Козицкий сообщил о "Шахеде" в Новом Яричеве курсом на Дубляны.

"Очень похожий маршрут, как во время предыдущей тревоги", - добавил он.

Впоследствии Козицкий написал, что "Шахед" полетел на Малехов. Именно там перед этим было зафиксировано попадание.

ВИДЕО ДНЯ

"Опять взрыв в Малехове", - написал Садовый.

После этого воздушная тревога в области была отменена.

Темы: ЛьвовЛьвовщинабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Львов
Попадание "Шахеда" возле Львова: ранен 70-летний охранник
"Шахеды" долетели на Львовщину, работала ПВО
Во Львове полицейские устроили облаву на сутенеров: более 70 обысков
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: