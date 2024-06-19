На Львовщине снова "Шахед", в Малехове второй взрыв

Возле Львова второй раз за ночь работала противовоздушная оборона из-за вражеского беспилотника, в Малехове прозвучал повторный взрыв.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram

Детали: В 5:17 Садовый сообщил о работе ПВО.

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Козицкий сообщил о "Шахеде" в Новом Яричеве курсом на Дубляны.

"Очень похожий маршрут, как во время предыдущей тревоги", - добавил он.

Впоследствии Козицкий написал, что "Шахед" полетел на Малехов. Именно там перед этим было зафиксировано попадание.

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"Опять взрыв в Малехове", - написал Садовый.

После этого воздушная тревога в области была отменена.