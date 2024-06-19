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ISW пояснив, навіщо РФ звинувачує українських військових і посадовців країн НАТО у злочинах

Катерина ТищенкоСереда, 19 червня 2024, 06:02
ISW пояснив, навіщо РФ звинувачує українських військових і посадовців країн НАТО у злочинах
картка про розшук Віктора Бокія з сайту російського МВС

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають заочні обвинувачення Росією українських військовослужбовців і військових посадовців у злочинах намаганням запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції й натяком на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російський уряд заочно звинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах, намагаючись запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції та натякаючи на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава".

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Деталі: Як зазначається в огляді, Міністерство внутрішніх справ Росії 18 червня оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та колишнього заступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у невизначених військових злочинах.

При цьому 17 червня Слідчий комітет Росії ухвалив рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у тому, що він допоміг збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року, що є законним актом війни і нормальною подією для двох воюючих держав.

Раніше російське МВС абсурдно оголосило в розшук кількох чиновників з більшості країн-членів НАТО на західному фланзі за порушення різних російських законів, в той час як ці чиновники перебували у своїх країнах, де російське законодавство не має юрисдикції.

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Так само російські офіційні особи тимчасово оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України Олександра Павлюка і колишнього президента України Петра Порошенка за нібито порушення російського законодавства, в той час як ці посадові особи перебували за межами Росії.

Дослівно: "ISW продовжує вважати, що рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО.

Переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь у цілком законній оборонній війні проти вторгнення іноземної держави, у стилі переслідування внутрішніх терористів, підкреслює стійке переконання Росії в тому, що українська держава не існує і не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії".

Ключові висновки ISW за 18 червня:

  • Правитель Росії Володимир Путін опублікував статтю в північнокорейській державній газеті "Нодон синмун", в якій вихваляє російсько-північнокорейську співпрацю напередодні свого візиту до КНДР, що, ймовірно, має на меті представити будь-яку майбутню підтримку, яку Північна Корея надасть Росії, як частину спільної боротьби проти Заходу.
  • У ніч з 17 на 18 червня українські війська завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї, вдруге застосувавши ракети "Нептун" вітчизняного виробництва по наземній цілі в Росії.
  • Українські війська вже здійснили два удари власними ракетами "Нептун" по районах на російській території, які знаходяться в межах досяжності наданих США зенітно-ракетних комплексів, але також захищені політикою США.
  • Засновник пов'язаного з Кремлем Telegram-каналу "Рибар" Михайло Звінчук дав друге за місяць нехарактерне для нього публічне інтерв'ю, в якому розкритикував стан військових дій Росії в Україні та визнав, що західні санкції негативно впливають на російську промисловість та економіку.
  • Російські війська нещодавно незначно просунулися вперед біля Вовчанська, Сватового та Авдіївки.
  • Російський правитель Володимир Путін продовжує готувати кадрових російських військовослужбовців на посади в російському уряді за допомогою кремлівської програми "Час героїв".
  • Російські окупаційні чиновники продовжують свої зусилля з мілітаризації української молоді на окупованій території України.

Теми: ISWРосіявійна
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