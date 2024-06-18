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Путін перед поїздкою до КНДР написав статтю: скаржиться на удари по РФ і хоче "демократії"

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 01:28
Путін перед поїздкою до КНДР написав статтю: скаржиться на удари по РФ і хоче демократії
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Російський правитель Володимир Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

Джерело: стаття Путіна в північнокорейській газеті "Нодон синмун", опублікована на сайті Кремля

Деталі: Путін заявив, що Росія "високо цінує тверду підтримку КНДР" у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з РФ із ключових міжнародних питань.

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Російський правитель повторив свої традиційні наративи про те, що США "роблять все, щоб затягнути і з більшою силою розпалити" війну в Україні та нібито відкидають усі "спроби мирного врегулювання ситуації", в той час як країна-агресор нібито "була і буде відкрита для рівноправного діалогу з усіх, найскладніших питань".

Він також звинуватив "противників" Росії в тому, що вони "дозволяють і фактично підштовхують використовувати сучасну західну зброю і техніку для нанесення ударів по російській території". При цьому, за твердженням російського лідера, найчастіше такі удари нібито завдаються "по мирних цілях".

Путін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова "до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

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Для цього планується, зокрема, "вибудовувати архітектуру рівної і неподільної безпеки в Євразії".

Що передувало: У Кремлі офіційно повідомили про візити Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна.

Теми: ПутінКНДРвійна
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