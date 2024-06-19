ISW объяснил, зачем РФ обвиняет украинских военных и чиновников стран НАТО в преступлениях
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают заочные обвинения Россией украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях попыткой ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции и намеком на то, что Украина не должна существовать как независимое государство.
Источник: ISW
Дословно: "Российское правительство заочно обвиняет украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях, пытаясь ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции и намекая на то, что Украина не должна существовать как независимое государство".
Детали: Как отмечается в обзоре, Министерство внутренних дел России 18 июня объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего заместителя начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в неопределенных военных преступлениях.
При этом 17 июня Следственный комитет России принял решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в том, что он помог сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года, что является законным актом войны и нормальным событием для двух воюющих государств.
Ранее российское МВД абсурдно объявило в розыск нескольких чиновников из большинства стран-членов НАТО на западном фланге за нарушение различных российских законов, в то время как эти чиновники находились в своих странах, где российское законодательство не имеет юрисдикции.
Так же российские официальные лица временно объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко за якобы нарушение российского законодательства, в то время как эти должностные лица находились за пределами России.
Дословно: "ISW продолжает считать, что решение России объявить в розыск западных должностных лиц за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО.
Преследование Кремлем украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих во вполне законной оборонительной войне против вторжения иностранного государства, в стиле преследования внутренних террористов, подчеркивает устойчивое убеждение России в том, что украинское государство не существует и не должно существовать как политическая единица, отделенная от России".
Ключевые выводы ISW за 18 июня:
- Правитель России Владимир Путин опубликовал статью в северокорейской государственной газете "Нодон синмун", в которой восхваляет российско-северокорейское сотрудничество накануне своего визита в КНДР, что, вероятно, имеет целью представить любую будущую поддержку, которую Северная Корея окажет России, как часть совместной борьбы против Запада.
- В ночь на 18 июня украинские войска нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае, во второй раз применив ракеты "Нептун" отечественного производства по наземной цели в России.
- Украинские войска уже осуществили два удара собственными ракетами "Нептун" по районам на российской территории, которые находятся в пределах досягаемости предоставленных США зенитно-ракетных комплексов, но также защищены политикой США.
- Основатель связанного с Кремлем Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук дал второе за месяц нехарактерное для него публичное интервью, в котором раскритиковал состояние военных действий России в Украине и признал, что западные санкции негативно влияют на российскую промышленность и экономику.
- Российские войска недавно незначительно продвинулись вперед возле Волчанска, Сватово и Авдеевки.
- Российский правитель Владимир Путин продолжает готовить кадровых российских военнослужащих на должности в российском правительстве с помощью кремлевской программы "Время героев".
- Российские оккупационные чиновники продолжают свои усилия по милитаризации украинской молодежи на оккупированной территории Украины.