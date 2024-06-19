Столтенберг: На саміті НАТО говоритимуть про те, що Україна стане членом Альянсу

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після зустрічі у Вашингтоні

Деталі: Генсек НАТО розповів про погоджений Альянсом план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Він також додав, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки Україні.

Реклама:

Пряма мова Столтенберга: "Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення".

Деталі: Він переконаний, що чим сильнішою буде підтримка з боку Альянсу та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ