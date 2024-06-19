Столтенберг: На саміті НАТО говоритимуть про те, що Україна стане членом Альянсу
Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після зустрічі у Вашингтоні
Деталі: Генсек НАТО розповів про погоджений Альянсом план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Він також додав, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки Україні.
Пряма мова Столтенберга: "Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення".
Деталі: Він переконаний, що чим сильнішою буде підтримка з боку Альянсу та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.
Передісторія:
- Раніше Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі.
- Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.
- Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.
- В уряді України заявили, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.