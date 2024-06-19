Столтенберг: На саммите НАТО будут говорить о том, что Украина станет членом Альянса

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов относительно Украины, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне

Детали: Генсек НАТО рассказал о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также добавил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украине.

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Прямая речь Столтенберга: "Я уверен, что мы также будем иметь формулировку о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что к саммиту мы будем иметь хорошую договоренность о решении".

Детали: Он убежден, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.

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