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Столтенберг: На саммите НАТО будут говорить о том, что Украина станет членом Альянса

Ирина Балачук, Андрей СинявскийСреда, 19 июня 2024, 07:48
Столтенберг: На саммите НАТО будут говорить о том, что Украина станет членом Альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото Getty Images

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов относительно Украины, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне

Детали: Генсек НАТО рассказал о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также добавил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украине.

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Прямая речь Столтенберга: "Я уверен, что мы также будем иметь формулировку о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что к саммиту мы будем иметь хорошую договоренность о решении".

Детали: Он убежден, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.
  • Посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.
  • Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.
  • В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.

Темы: НАТОУкраина
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