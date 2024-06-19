Столтенберг: На саммите НАТО будут говорить о том, что Украина станет членом Альянса
Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов относительно Украины, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне
Детали: Генсек НАТО рассказал о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также добавил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украине.
Прямая речь Столтенберга: "Я уверен, что мы также будем иметь формулировку о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что к саммиту мы будем иметь хорошую договоренность о решении".
Детали: Он убежден, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.
Предыстория:
- Ранее Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.
- Посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.
- Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.
- В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.