У Львові через атаку "Шахедів" зруйновано адмінбудівлю науково-дослідного інституту

У ніч на 19 червня внаслідок атаки ворожих "Шахедів" у Львові зазнала руйнувань адміністративна будівля НДІ ветеринарних препаратів та кормових добавок на площі 800 квадратних метрів.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів". Науково-дослідницький інститут у Львові".

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький згодом уточнив, що було пошкоджено адміністративну будівлю державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

За його словами, уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Нагадаємо: Через влучання ворожого безпілотника у Малехові Львівської громади поранення дістали двоє чоловіків 47 та 70 років.