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Во Львове из-за атаки "Шахедов" разрушено админздание научно-исследовательского института

Станислав ПогориловСреда, 19 июня 2024, 09:02
Во Львове из-за атаки Шахедов разрушено админздание научно-исследовательского института
Фото: Садовый в Telegram

В ночь на 19 июня в результате атаки вражеских "Шахедов" во Львове подверглось разрушениям административное здание НИИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок на площади 800 квадратных метров.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

 

Прямая речь: "Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки "Шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове".

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Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий впоследствии уточнил, что было повреждено административное здание государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

По его словам, обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытия 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

Напомним: Из-за попадания вражеского беспилотника в Малехове Львовской общины ранения получили двое мужчин 47 и 70 лет.

Темы: ЛьвовШахедвойна
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