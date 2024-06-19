Окупанти вранці вдарили "Градами" по лікарні Херсона
Середа, 19 червня 2024, 09:59
Вранці 19 червня російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" лікарню міста Херсон, пошкодивши гараж і дві машини "швидкої допомоги".
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Російські війська продовжують атакувати медичні заклади Херсонщини. Під черговим ударом ворога опинилася одна із лікарень Херсона. По ній окупанти випустили щонайменше три снаряди із РСЗВ "Град". "Прилетіло" по гаражу, в якому стояли "швидкі".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару пошкоджені дві машини, також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна.
"На щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає", − підсумували в ОВА.
Нині в області лунає повітряна тривога.
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Передісторія:
- У ніч на 19 червня російські окупанти обстріляли місто Херсон, у результаті атаки горіли приватні житлові будинки, одна людина дістала поранення.