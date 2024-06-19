Оккупанты утром ударили "Градами" по больнице Херсона
Среда, 19 июня 2024, 09:59
Утром 19 июня российские войска обстреляли из РСЗО "Град" больницу города Херсон, повредив гараж и две машины "скорой помощи".
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Российские войска продолжают атаковать медицинские учреждения Херсонщины. Под очередным ударом врага оказалась одна из больниц Херсона. По ней оккупанты выпустили не менее трех снарядов из РСЗО "Град". "Прилетело" по гаражу, в котором стояли "скорые".
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Детали: Сообщается, что в результате удара повреждены две машины, также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна.
"К счастью, пострадавших среди работников и пациентов больницы нет", − подытожили в ОВА.
Сейчас в области звучит воздушная тревога.
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Предыстория:
- В ночь на 19 июня российские оккупанты обстреляли город Херсон, в результате атаки горели частные жилые дома, один человек получил ранения.