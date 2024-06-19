Оккупанты утром ударили "Градами" по больнице Херсона

Утром 19 июня российские войска обстреляли из РСЗО "Град" больницу города Херсон, повредив гараж и две машины "скорой помощи".

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Российские войска продолжают атаковать медицинские учреждения Херсонщины. Под очередным ударом врага оказалась одна из больниц Херсона. По ней оккупанты выпустили не менее трех снарядов из РСЗО "Град". "Прилетело" по гаражу, в котором стояли "скорые".

Реклама:

Фото Из Telegram-канала ОВА

Детали: Сообщается, что в результате удара повреждены две машины, также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна.

Фото Из Telegram-канала ОВА

"К счастью, пострадавших среди работников и пациентов больницы нет", − подытожили в ОВА.

Сейчас в области звучит воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: