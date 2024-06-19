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Встановлено особу бійця ЗСУ, якого обезголовили окупанти на Донеччині – Костін

Станіслав ПогоріловСереда, 19 червня 2024, 12:08
Встановлено особу бійця ЗСУ, якого обезголовили окупанти на Донеччині – Костін
Фото: Костін у Telegram

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що встановлено особу військового, якого обезголовили окупанти на Донеччині, також ідентифіковані російські командири, відповідальні за військовий злочин.

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова: "Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних".

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Деталі: За його словами, також були ідентифіковані російські командири, потенційно відповідальні за обезголовлення українського захисника. "Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації", - наголосив генпрокурор.

Костін додав, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста Росії.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим в ОГП повідомили, що на Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця Збройних сил України, українські прокурори розпочали розслідування.
  • За даними відомства, 17 червня 2024 року українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців Збройних сил України та обезголовлювати їх. Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Теми: воєнні злочинивійнаОфіс генпрокурора
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