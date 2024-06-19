Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Установлена личность бойца ВСУ, которого обезглавили оккупанты на Донетчине - Костин

Станислав ПогориловСреда, 19 июня 2024, 12:08
Установлена личность бойца ВСУ, которого обезглавили оккупанты на Донетчине - Костин
Фото: Костин в Telegram

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь: "О расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных".

Реклама:

Детали: По его словам, также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. "Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации", - подчеркнул генпрокурор.

Костин добавил, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим в ОГП сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
  • По данным ведомства, 17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений оккупационных войск РФ в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их. Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.

Темы: военные преступлениявойнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака на Киевщину: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий

видео, обновленоНападения в Дагестане: задержан глава района, некоторые уже приплетают Украину

видео, обновленоВ Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские

В понедельник отключения будут применять в течение всех суток

В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше

Все новости...
Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии
Вышел спросить, как проехать в Клещеевку: бойцы рассказали, как захватили танк-сарай и пленили россиян
Россия перебросила почти все войска из-под границы Финляндии в Украину - СМИ
Если темпы мобилизации сохранятся до конца лета, можно будет говорить о демобилизации – Костенко
Последние новости
01:38
В Харькове была слышна серия взрывов – СМИ
01:04
00:26
Ночная атака на Киевщину: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий
00:09
Евро-2024Венгрия на последней минуте матча вырвала победу в Шотландии на ЧЕ
00:03
Евро-2024Германия вырвала ничью со Швейцарией и сохранила лидерство в своей группе на ЧЕ
23:45
Украина получила три лицензии на Олимпийские игры-2024 в брейкинге
23:29
За Новоалександровку продолжаются бои – Генштаб
23:06
фото, видеоВ Евпатории прогремели взрывы, есть информация о прилетах – СМИ
22:36
видео, обновленоНападения в Дагестане: задержан глава района, некоторые уже приплетают Украину
22:24
В Вильнюсе демонтировали мемориал противоречивому деятелю, установленный без согласования
Все новости...
Реклама:
Реклама: