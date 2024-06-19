Установлена личность бойца ВСУ, которого обезглавили оккупанты на Донетчине - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.
Источник: Костин в Facebook
Прямая речь: "О расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных".
Детали: По его словам, также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. "Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации", - подчеркнул генпрокурор.
Костин добавил, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России.
Что предшествовало:
- Перед этим в ОГП сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
- По данным ведомства, 17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений оккупационных войск РФ в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их. Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.