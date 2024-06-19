Установлена личность бойца ВСУ, которого обезглавили оккупанты на Донетчине - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь: "О расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных".

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Детали: По его словам, также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. "Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации", - подчеркнул генпрокурор.

Костин добавил, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России.

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