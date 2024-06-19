Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

У Вовчанську заблоковані десятки окупантів, але не сотні − ОТУВ "Харків"

Ірина БалачукСереда, 19 червня 2024, 14:01
У Вовчанську заблоковані десятки окупантів, але не сотні − ОТУВ Харків
Скриншот deepstatemap.live

На певній ділянці забудови у місті Вовчанськ на Харківщині заблоковані десятки російських окупантів, але не сотні, як про це раніше повідомляло видання Forbes, заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Джерело: Повх у коментарі "Українській правді"

Пряма мова речника ОТУВ "Харків": "Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує".

Реклама:

Деталі: Він також додав, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських воїні.

"Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", − сказав Повх.

Передісторія:  

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше видання Forbes повідомило, що російські окупанти продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.
  • Зазначалося, що нещодавно 30 росіян здалися в полон і ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися.

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари

Саудівська Аравія заявила про понад 1300 загиблих під час паломництва

відео, оновленоНапади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну

відео, оновленоУ Дагестані у двох містах сталися напади, вбито й поранено поліцейських

У понеділок відключення застосовуватимуть протягом усієї доби

У Німеччині пропонують депортувати українських біженців без роботи

Усі новини...
Харківська область
Речник ОСУВ "Хортиця" про загрозу наступу росіян на Борову: панікувати не потрібно
Третя штурмова виклала відео знищення 250 окупантів на Харківщині
На Харківщині СБУ викрила інформатора РФ, якого завербували через чат знайомств
Останні новини
06:08
ЄВРО-2024Забарний: З Бельгією треба грати тільки на перемогу
05:58
Росія не змогла примусити Південну Корею відмовитися від допомоги Україні – аналітики
05:06
ISW: Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари
03:58
Саудівська Аравія заявила про понад 1300 загиблих під час паломництва
03:22
Росіяни вдарили по селу в Запорізькій області, поранили жінку
03:03
ЄВРО-2024Ноєр повторив історичний рекорд Німеччини на Євро
02:34
Нетаньягу: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця
01:38
У Харкові було чути серію вибухів – ЗМІ
01:04
Ворог просунувся в Новоолександрівці – DeepState
00:26
Нічна атака на Київщину: пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель
Усі новини...
Реклама:
Реклама: