У Вовчанську заблоковані десятки окупантів, але не сотні − ОТУВ "Харків"

На певній ділянці забудови у місті Вовчанськ на Харківщині заблоковані десятки російських окупантів, але не сотні, як про це раніше повідомляло видання Forbes, заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Джерело: Повх у коментарі "Українській правді"

Пряма мова речника ОТУВ "Харків": "Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує".

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Деталі: Він також додав, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських воїні.

"Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", − сказав Повх.

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