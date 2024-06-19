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В Волчанске заблокированы десятки оккупантов, но не сотни − ОТУВ "Харьков"

Ирина БалачукСреда, 19 июня 2024, 14:01
В Волчанске заблокированы десятки оккупантов, но не сотни − ОТУВ Харьков
Скриншот deepstatemap.live

На определенном участке застройки в городе Волчанск на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, но не сотни, как об этом ранее сообщало издание Forbes, заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Источник: Повх в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь спикера ОТУВ "Харьков": "Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек − такой факт подтвердить невозможно, потому что его не существует".

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Детали: Он также добавил, что ОТУВ "Харьков" ответственно относится к комментированию обстановки на линии боевого соприкосновения, поэтому ничего не комментирует в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе, потому что от этого зависит сохранение жизней украинских воинов.

"Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", − сказал Повх.

Предыстория:  

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее издание Forbes сообщило, что российские оккупанты продолжают находиться в окружении на Волчанском химическом заводе из-за плотных обстрелов украинскими планирующими бомбами.
  • Отмечалось, что недавно 30 россиян сдались в плен и еще около 400 никуда не могут ни убежать, ни спрятаться.

Темы: Харьковская область
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