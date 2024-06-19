Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Речник ОСУВ "Хортиця" про загрозу наступу росіян на Борову: панікувати не потрібно

Анастасія ПроцСереда, 19 червня 2024, 14:50
Речник ОСУВ Хортиця про загрозу наступу росіян на Борову: панікувати не потрібно
НАЗАР ВОЛОШИН. ФОТО З FACEBOOK

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, коментуючи заяву Третьої окремої штурмової бригади про те, що росіяни намагаються захопити селище Борова в Ізюмському районі Харківської області, заявив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у телемарафоні

Пряма мова: "Наразі не потрібно панікувати й підіймати в суспільстві на-гора інформацію, що "ворог наступає". Керівництву і ЗСУ, і вищому політичному керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, про ворога все відомо… Від нашого угруповання – Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку".

Реклама:

Деталі: Волошин запевнив, що "про ворога все відомо", і, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку.

Що передувало:

Захисники 3-ї окремої штурмової бригади підтвердили, що ворог активізувався на Луганщині та намагаються захопити н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Харківська область
У Вовчанську заблоковані десятки окупантів, але не сотні − ОТУВ "Харків"
Третя штурмова виклала відео знищення 250 окупантів на Харківщині
На Харківщині СБУ викрила інформатора РФ, якого завербували через чат знайомств
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: