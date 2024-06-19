Речник ОСУВ "Хортиця" про загрозу наступу росіян на Борову: панікувати не потрібно

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, коментуючи заяву Третьої окремої штурмової бригади про те, що росіяни намагаються захопити селище Борова в Ізюмському районі Харківської області, заявив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у телемарафоні

Пряма мова: "Наразі не потрібно панікувати й підіймати в суспільстві на-гора інформацію, що "ворог наступає". Керівництву і ЗСУ, і вищому політичному керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, про ворога все відомо… Від нашого угруповання – Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку".

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Деталі: Волошин запевнив, що "про ворога все відомо", і, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку.

Що передувало:

Захисники 3-ї окремої штурмової бригади підтвердили, що ворог активізувався на Луганщині та намагаються захопити н.п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.