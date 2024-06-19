Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Представитель ОСУВ "Хортица" об угрозе наступления россиян на Боровую: паниковать не нужно

Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 14:50
Представитель ОСУВ Хортица об угрозе наступления россиян на Боровую: паниковать не нужно
НАЗАР ВОЛОШИН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, комментируя заявление Третьей отдельной штурмовой бригады о том, что россияне пытаются захватить поселок Боровая в Изюмском районе Харьковской области, заявил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в телемарафоне

Прямая речь: "Сейчас не нужно паниковать и поднимать в обществе на-гора информацию, что „враг наступает". Руководству и ВСУ, и высшему политическому руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры, о враге все известно... От нашей группировки - Силы обороны готовы к любому развитию событий, наши защитники дадут адекватный отпор и на том направлении".

Реклама:

Детали: Волошин заверил, что "о враге все известно", и, вероятно, информацию об этом также озвучат в Главном управлении разведки, подразделения которого стоят на этом направлении.

Что предшествовало:

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Харьковская область
В Волчанске заблокированы десятки оккупантов, но не сотни − ОТУВ "Харьков"
Третья штурмовая выложила видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине
На Харьковщине СБУ разоблачила информатора РФ, которого завербовали через чат знакомств
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: