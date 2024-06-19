Представитель ОСУВ "Хортица" об угрозе наступления россиян на Боровую: паниковать не нужно

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, комментируя заявление Третьей отдельной штурмовой бригады о том, что россияне пытаются захватить поселок Боровая в Изюмском районе Харьковской области, заявил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в телемарафоне

Прямая речь: "Сейчас не нужно паниковать и поднимать в обществе на-гора информацию, что „враг наступает". Руководству и ВСУ, и высшему политическому руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры, о враге все известно... От нашей группировки - Силы обороны готовы к любому развитию событий, наши защитники дадут адекватный отпор и на том направлении".

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Детали: Волошин заверил, что "о враге все известно", и, вероятно, информацию об этом также озвучат в Главном управлении разведки, подразделения которого стоят на этом направлении.

Что предшествовало:

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.