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QR-код військово-облікового документу відтепер можна пред’являти при перетині кордону

Валентина РоманенкоСереда, 19 червня 2024, 16:55
QR-код військово-облікового документу відтепер можна пред’являти при перетині кордону
ілюстративне фото ДПСУ

Уряд унормував законодавство і відтепер QR-код у мобільному додатку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку.

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У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян".

Деталі: Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

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Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг".

Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Що передувало: Прикордонники не враховували додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними, а перевіряли паперовий військовий квиток із відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

З набуттям чинності закону про вдосконалення мобілізації 18 травня 2024 року під час перетину кордону для окремих категорій українських громадян стала обов’язковою наявність військово-облікових документів з відмітками про відстрочку чи виключення з військового обліку.

Теми: мобілізаціякордонПрикордонна служба
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