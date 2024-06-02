США повинні дозволити Україні бити наданою зброєю по військових цілях у Росії – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Штати повинні дозволити Україні вражати наданою зброєю всі легітимні військові цілі в оперативному і глибокому тилу Росії.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що нинішня відсутність ясності щодо американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для ураження військових цілей на російській території втрачає можливість стримати подальші російські наступальні зусилля через кордон на півночі України.

Реклама:

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що рішення США дозволити Україні удари американською зброєю по території Росії стосується не лише Харківської області.

У той же час видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області.

На думку аналітиків, коментарі Карпентера і повідомлення Politico дозволяють припустити, що існує двозначність з приводу того, що США чітко санкціонували удари по цілях у РФ на тлі сигналів про відкритість для розширення дозволів, якщо російські війська розпочнуть наступальні операції в інших місцях уздовж кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Через таку невизначеність США втрачається можливість стримати підготовку Росії до наступальних операцій в інших місцях через кордон на півночі України.

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також концентрують сили в Курській і Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю, а ISW раніше оцінював, що навіть обмежене угруповання досягне бажаного ефекту – приверне і зафіксує українські війська в цьому районі.

Експерти вчергове наголошують, що Кремль може вирішити розпочати наступальні операції в різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо вважатиме, що зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись на небезпеку ударів з українського боку.

Українські війська будуть змушені оборонятися від таких наступальних операцій до того, як США нададуть чіткий дозвіл, необхідний для транскордонних ударів за межами Харківської області.

Зростання ймовірності інших російських наступальних операцій на півночі України вимагатиме від українських сил перерозподілу наявних ресурсів для стримування або оборони, що відкриє можливості для російських сил в інших частинах фронту, якими вони зможуть скористатися.

"Чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти концентрації російських сухопутних військ в Росії, які, схоже, готуються до неминучих транскордонних операцій, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо мудрості таких показних приготувань", – ідеться у звіті.

Аналітики додають: ISW продовжує вважати, що США повинні дозволити Україні вражати всі легітимні військові цілі в оперативному і глибокому тилу Росії зброєю, наданою Сполученими Штатами.

Ключові висновки ISW за 1 червня: