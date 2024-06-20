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Окупанти пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК і поранили 3 енергетиків

Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 07:53
Окупанти пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК і поранили 3 енергетиків
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно компанія: "Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання станції".

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Деталі: Повідомляється, що енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

ДТЕК нагадав, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, 3 енергетиків загинули", − йдеться в повідомленні.

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Теми: ДТЕКРосіявійна
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