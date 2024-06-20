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Оккупанты повредили теплоэлектростанцию ДТЭК и ранили 3 энергетиков

Ирина БалачукЧетверг, 20 июня 2024, 07:53
Оккупанты повредили теплоэлектростанцию ДТЭК и ранили 3 энергетиков
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно компания: "Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Три наших коллеги ранены. Медики оказывают всю возможную помощь. Также серьезно повреждено оборудование станции".

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Детали: Сообщается, что энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

ДТЭК напомнил, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, 3 энергетиков погибли", − говорится в сообщении.

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Темы: ДТЭКРосcиявойна
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