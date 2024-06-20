Зеленський був розчарований увагою Блінкена до корупції в Україні під час останньої зустрічі – WP

Американське видання The Washington Post написало про дедалі напруженіші стосунки між владою України та США і західними партнерами у питанні щодо боротьби з корупцією, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву.

Джерело: стаття The Washington Post "Україна стверджує, що перемагає у війні з корупцією. Захід хоче більшого"

Дослівно: "Українські урядовці наполягають на тому, що вони борються з корупцією так само запекло, як їхні війська воюють з російськими окупантами на сході. Але західні уряди, включно зі Сполученими Штатами, кажуть, що цього все ще недостатньо, і це є джерелом дедалі більшої напруженості у відносинах між Києвом і деякими з його найсильніших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги".

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Деталі: У матеріалі йдеться про гучні справи та антикорупційні органи, але, як зазначає The Washington Post, американські посадовці, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном, кажуть, що цього все ще недостатньо.

Видання посилається на українських чиновників, які кажуть, що ці справи є свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хабарництвом. Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще не дійшли до суду.

"Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки: Це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше", - цитує видання очільника САП Олександра Клименка.

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Західні столиці, зазначає WP, однак, не такі у цьому впевнені. На кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди - не лише власні податкові кошти, а й західна військова та економічна допомога.

"Хоча прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило, члени Конгресу від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання наданню пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів - багатомісячна затримка дозволила російським військам просунутися вперед", - йдеться у матеріалі.

Більше деталей: За даними видання, зустріч у травні між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном (остання зустріч Блінкена з Зеленським в Києві відбулася у травні – ред.) була напруженою - український лідер висловив свою вдячність за військову допомогу США, але, за словами людей, знайомих з ходом дискусії, був розчарований тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції.

"Багато хто в таборі Зеленського в приватних розмовах стверджує, що, хоча корупція залишається проблемою, антикорупційні зусилля відволікатимуть від того, що, на їхню думку, має бути головним: перемоги над Росією", - пише WP.

При цьому, зазначає The Washington Post, українські високопосадовці скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумпованість України як привід для затримки або протидії життєво необхідній допомозі, "і що це звинувачення є не лише кліше, але й свідченням лицемірства в столицях, які мають власні проблеми з корупцією".

Що було раніше: Держсекретар США Ентоні Блінкен у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня заявив, що Україні потрібно не лише перемогти РФ, а й також здолати корупцію всередині країни, щоб не "стати схожою на Росію".

Блінкен закликав владу України до продовження реформ із тим, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей. "Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", – наголосив дерєсекретар.