Зеленский был разочарован вниманием Блинкена к коррупции в Украине во время последней встречи – WP

Американское издание The Washington Post написало о все более напряженных отношениях между властями Украины и США и западными партнерами в вопросе борьбы с коррупцией, что создает постоянную угрозу для дополнительной экономической и военной помощи Киеву.

Источник: статья The Washington Post "Украина утверждает, что побеждает в войне с коррупцией. Запад хочет большего"

Дословно: "Украинские чиновники настаивают на том, что они борются с коррупцией так же ожесточенно, как их войска воюют с российскими оккупантами на востоке. Но западные правительства, включая Соединенные Штаты, говорят, что этого все еще недостаточно, и это источник все большей напряженности в отношениях между Киевом и некоторыми из его сильнейших приверженцев, что создает постоянную угрозу для дополнительной экономической и военной помощи".

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Детали: В статье говорится о громких делах и антикоррупционных агентствах, но, как отмечает The Washington Post, американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, говорят, что этого все еще недостаточно.

Издание приводит слова украинских чиновников о том, что эти дела свидетельствуют о согласованных и успешных усилиях по борьбе со взяточничеством. Однако все обвиняемые настаивают на своей невиновности, и их дела еще не переданы в суд.

"То, что количество дел удвоилось, не означает, что коррупции стало вдвое больше. Наоборот: Это означает, что мы работаем вдвое эффективнее, чем раньше", - цитирует издание главу САП Александра Клименко.

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Западные столицы, отмечает WP, однако, не так в этом уверены. На кону борьбы с коррупцией в Украине стоят миллиарды – не только собственные налоговые средства, но и западная военная и экономическая помощь.

"Хотя прямых обвинений в нецелевом использовании или присвоении американских денег или оружия не поступало, члены Конгресса от Республиканской партии называли коррупцию одной из причин препятствования предоставлению пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов - многомесячная задержка позволила российским войскам продвинуться вперед", - говорится в материале.

Больше деталей: По данным издания, последняя встреча в мае между президентом Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном (последняя встреча Блинкена с Зеленским в Киеве состоялась в мае - ред.) была напряженной - украинский лидер выразил свою благодарность за военную помощь США, но, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии, был разочарован тем, что Блинкен сосредоточился на вопросах коррупции.

"Многие в лагере Зеленского в частных разговорах утверждают, что, хотя коррупция остается проблемой, антикоррупционные усилия будут отвлекать от того, что, по их мнению, должно быть главным: победы над Россией", - пишет WP.

При этом, отмечает The Washington Post, украинские чиновники жалуются, что американцы и европейцы часто используют стереотип о коррумпированности Украины как повод для задержки или противодействия жизненно необходимой помощи, "и что это обвинение является не только клише, но и свидетельством лицемерия в столицах, которые имеют собственные проблемы с коррупцией".

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая заявил, что Украине нужно не только победить РФ, но и также преодолеть коррупцию внутри страны, чтобы не "стать похожей на Россию".

Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей. Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", - подчеркнул госсекретарь.