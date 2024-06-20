Херсон повністю залишився без світла через удар росіян
Четвер, 20 червня 2024, 12:00
Через російську атаку 20 червня місто Херсон залишилось без електроенергії.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно Прокудін: "Через російський обстріл Херсон залишився без світла.
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Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару".
Передісторія:
- Вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
- Міненерго повідомило, що під час атаки 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.