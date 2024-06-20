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Херсон повністю залишився без світла через удар росіян

Альона Мазуренко Четвер, 20 червня 2024, 12:00
Херсон повністю залишився без світла через удар росіян
ілюстративне фото Міненерго

Через російську атаку 20 червня місто Херсон залишилось без електроенергії.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно Прокудін: "Через російський обстріл Херсон залишився без світла.

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Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару".

Передісторія:

Теми: ХерсонелектроенергіяРосіябезпілотники
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