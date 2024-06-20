Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсон полностью остался без света из-за удара россиян

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июня 2024, 12:00
Херсон полностью остался без света из-за удара россиян
иллюстративное фото Минэнерго

Из-за российской атаки 20 июня город Херсон остался без электроэнергии.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно Прокудин: "Из-за российского обстрела Херсон остался без света.

Реклама:

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара".

Предыстория:

  • Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
  • Минэнерго сообщило, что во время атаки 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Темы: ХерсонэлектроэнергияРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

В Израиле ответили на иранские угрозы "войны на уничтожение"

Голос Америки: Россия успешно продвигает свои нарративы в западные СМИ

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

Все новости...
Херсон
Оккупанты утром ударили "Градами" по больнице Херсона
Россияне ночью обстреляли Херсон: ранена женщина, бушевали пожары
Россия атаковала Херсон: в парке нашли тело мужчины
Последние новости
07:47
ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа
07:17
Генштаб: За сутки враг потерял 1140 человек и 53 артсистемы
06:46
В Израиле ответили на иранские угрозы "войны на уничтожение"
05:50
В Нигерии 18 человек погибли из-за взрывов бомб
04:36
Голос Америки: Россия успешно продвигает свои нарративы в западные СМИ
04:18
ФутболФранцузский "Марсель" назначил главным тренером экс-наставника донецкого "Шахтера"
03:39
ISW: Российские ультранационалисты раздувают этническую и религиозную напряженность
02:35
видеоВ Израиле на антиправительственном протесте произошли столкновения с полицией
02:21
Формула-1Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
Все новости...
Реклама:
Реклама: