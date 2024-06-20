Херсон полностью остался без света из-за удара россиян
Четверг, 20 июня 2024, 12:00
Из-за российской атаки 20 июня город Херсон остался без электроэнергии.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно Прокудин: "Из-за российского обстрела Херсон остался без света.
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Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара".
Предыстория:
- Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
- Минэнерго сообщило, что во время атаки 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.