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Росіяни обстріляли автівку на Херсонщині, одна людина загинула

Анастасія ПроцЧетвер, 20 червня 2024, 12:10
Росіяни обстріляли автівку на Херсонщині, одна людина загинула
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 20 червня російські військові обстріляли цивільну автівку в селищі Текстильне Херсонської області, у результаті чого загинув 43-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Дослівно Прокудін: "Російські військові атакували цивільну автівку у селищі Текстильне". 

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Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, зазнав 43-річний чоловік. Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Що передувало:

Вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Теми: Херсонська область
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