Россияне обстреляли автомобиль на Херсонщине, один человек погиб
Четверг, 20 июня 2024, 12:10
Утром 20 июня российские военные обстреляли гражданскую машину в поселке Текстильное Херсонской области, в результате чего погиб 43-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно Прокудин: "Российские военные атаковали гражданскую машину в поселке Текстильное".
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Детали: По его словам, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 43-летний мужчина. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Что предшествовало:
Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.