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Россияне обстреляли автомобиль на Херсонщине, один человек погиб

Анастасия ПроцЧетверг, 20 июня 2024, 12:10
Россияне обстреляли автомобиль на Херсонщине, один человек погиб
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 20 июня российские военные обстреляли гражданскую машину в поселке Текстильное Херсонской области, в результате чего погиб 43-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно Прокудин: "Российские военные атаковали гражданскую машину в поселке Текстильное".

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Детали: По его словам, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 43-летний мужчина. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Что предшествовало:

Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Темы: Херсонская область
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