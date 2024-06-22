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У Луцьку та на Вінниччині було чутно вибухи. В Івано-Франківську працювала ППО

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 04:51
У Луцьку та на Вінниччині було чутно вибухи. В Івано-Франківську працювала ППО
фото: Getty Images

У ніч на 22 червня під час ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.

Джерело: Суспільне, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram

Пряма мова Марцінківа: "Увага! В області працює ППО! Не фотографуємо і не знімаємо, не допомагаємо ворогу".

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Деталі: Окрім цього, вибухи було чутно у Луцьку та на Вінниччині.

Доповнено: голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.

За його словами, у повітряному просторі були ворожі цілі. 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. 

Постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу.

Нагадаємо:

  • Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
  • Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.

Теми: ППОракетний ударвибух
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