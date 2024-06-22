У Луцьку та на Вінниччині було чутно вибухи. В Івано-Франківську працювала ППО
Субота, 22 червня 2024, 04:51
У ніч на 22 червня під час ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.
Джерело: Суспільне, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram
Пряма мова Марцінківа: "Увага! В області працює ППО! Не фотографуємо і не знімаємо, не допомагаємо ворогу".
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Деталі: Окрім цього, вибухи було чутно у Луцьку та на Вінниччині.
Доповнено: голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.
За його словами, у повітряному просторі були ворожі цілі.
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Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків.
Постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу.
Нагадаємо:
- Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
- Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.