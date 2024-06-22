В Луцке и Винницкой области были слышны взрывы. В Ивано-Франковске работала ПВО

В ночь на 22 июня во время ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.

Источник: Суспільне, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram

Прямая речь Марцинкива: "Внимание! В области работает ПВО! Не фотографируем и не снимаем, не помогаем врагу".

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Детали: Кроме этого, взрывы были слышны в Луцке и Винницкой области.

Дополнено: председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.

По его словам, в воздушном пространстве были вражеские цели.

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Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков.

Пострадавших нет. Все соответствующие службы на месте и выполняют свою работу.

Напомним: