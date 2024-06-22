Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Луцке и Винницкой области были слышны взрывы. В Ивано-Франковске работала ПВО

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 04:51
В Луцке и Винницкой области были слышны взрывы. В Ивано-Франковске работала ПВО
фото: Getty Images

В ночь на 22 июня во время ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.

Источник: Суспільне, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram

Прямая речь Марцинкива: "Внимание! В области работает ПВО! Не фотографируем и не снимаем, не помогаем врагу".

Реклама:

Детали: Кроме этого, взрывы были слышны в Луцке и Винницкой области.

Дополнено: председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.

По его словам, в воздушном пространстве были вражеские цели. 

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков. 

Пострадавших нет. Все соответствующие службы на месте и выполняют свою работу.

Напомним:

Темы: ПВОракетный ударвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
ПВО
Польша сообщила об еще одной "очень напряженной ночи" во время обстрелов Россией Украины
Силы ПВО уничтожили 12 ракет и все "Шахеды"
Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад
Последние новости
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
Все новости...
Реклама:
Реклама: