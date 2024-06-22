ОВА: Ворог поцілив по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
Субота, 22 червня 2024, 05:30
У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Деталі: За його словами, на місці вже працюють вогнеборці.
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Інформації про постраждалих не надходило.
Про масштаби руйнувань місцева влада пообіцяла повідомити згодом.
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