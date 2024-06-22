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ОВА: Враг попал по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 05:30
ОВА: Враг попал по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине
фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. 

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Детали: По его словам, на месте уже работают пожарные. 

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Информации о пострадавших не поступало. 

О масштабах разрушений местные власти пообещали сообщить позже.

Напомним:

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Темы: Львовщинаракетный удар
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