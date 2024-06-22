ОВА: Враг попал по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине

В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Детали: По его словам, на месте уже работают пожарные.

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Информации о пострадавших не поступало.

О масштабах разрушений местные власти пообещали сообщить позже.

Напомним:

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