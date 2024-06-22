ОВА: Враг попал по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине
Суббота, 22 июня 2024, 05:30
В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Детали: По его словам, на месте уже работают пожарные.
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Информации о пострадавших не поступало.
О масштабах разрушений местные власти пообещали сообщить позже.
Напомним:
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- Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
- Также страну атаковали "Шахеды" и тактическая авиация.