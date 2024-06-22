Сили ППО знищили 12 ракет та усі "Шахеди"
У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, знищено 12 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);
- 2 крилатих ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ., Балаклава – Крим).
В результаті протиповітряного бою збито:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо: У ніч на 22 червня Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.