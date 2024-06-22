Сили ППО знищили 12 ракет та усі "Шахеди"

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, знищено 12 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

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- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);

- 2 крилатих ракети "Іскандер-К" (із Криму);

- 4 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

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- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ., Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо: У ніч на 22 червня Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.