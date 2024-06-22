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Силы ПВО уничтожили 12 ракет и все "Шахеды"

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 08:19
Силы ПВО уничтожили 12 ракет и все Шахеды
воздушные силы

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, уничтожено 12 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также 13 ударных БпЛА типа "Shahed".

Источник: Воздушные силы

Детали: В общем враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА:

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- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл.- РФ.);

- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

- 4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

ВИДЕО ДНЯ

- 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ., Балаклава - Крым).

В результате противовоздушного боя сбито:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним: В ночь на 22 июня Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. 

Темы: Воздушные силы ВСУПВО
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