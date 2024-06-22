Міненерго: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі на Півдні та Заході, двоє постраждалих
Субота, 22 червня 2024, 06:51
У ніч на 22 червня Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у Південному та Західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.
Джерело: Міненерго у Telegram
Деталі: Постраждалих енергетиків доставили до лікарні.
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Також пошкоджено обладнання.
Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
Наслідки ворожого удару уточнюються, триває їх ліквідація.
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