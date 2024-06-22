Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міненерго: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі на Півдні та Заході, двоє постраждалих

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 06:51
Міненерго: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі на Півдні та Заході, двоє постраждалих
фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч на 22 червня Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у Південному та Західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. 

Джерело: Міненерго у Telegram

Деталі: Постраждалих енергетиків доставили до лікарні. 

Реклама:

Також пошкоджено обладнання. 

Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. 

Наслідки ворожого удару уточнюються, триває їх ліквідація.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Теми: ракетний ударенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
WSJ: українські військові їздять на баггі, квадроциклах та електровелосипедах
ОВА: Ворог поцілив по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
Через ракетний удар в Івано-Франківську пошкоджено будинки на двох вулицях та дитсадок
Сили ППО знищили 12 ракет та усі "Шахеди"
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: