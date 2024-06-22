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Польща повідомила про ще одну "дуже напружену ніч" під час обстрілів Росією України

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 09:05
Польща повідомила про ще одну дуже напружену ніч під час обстрілів Росією України
Ілюстративне фото: Getty Images

Польські союзницькі винищувачі вкотре підіймалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об’єктів інфраструктури на території України.

ДжерелоОперативне командування Збройних Сил Польщі, "Європейська правда"

Деталі: У командуванні попередили, що зв'язку з активністю російської авіації в південно-східній частині Польщі може підвищитися рівень шуму через польоти польських і союзницьких літаків.

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"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" і балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території" – йдеться в заяві Оперативного командування.

Воно запевнило, що "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані" і що воно "постійно відстежує ситуацію".

Перед 6 ранку стало відомо, що підняті літаки повернулися на базу.

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"Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони", – підкреслюється в заяві.

Польща вже не вперше підіймає у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України. 

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, знищено 12 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed".

Теми: Польщаракетний ударППО
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