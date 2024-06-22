Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша сообщила об еще одной "очень напряженной ночи" во время обстрелов Россией Украины

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 09:05
Польша сообщила об еще одной очень напряженной ночи во время обстрелов Россией Украины
фото: Getty Images

Польские союзнические истребители в очередной раз поднимались в воздух в связи с российской атакой против объектов инфраструктуры на территории Украины.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши, "Европейская правда"

Детали: В командовании предупредили, что в связи с активностью российской авиации в юго-восточной части Польши может повыситься уровень шума из-за полетов польских и союзнических самолетов.

Реклама:

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации в связи с ударами с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и баллистических ракет, осуществленными, среди прочего, по объектам, расположенным на западе украинской территории" – говорится в заявлении Оперативного командования.

Оно заверило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были активированы" и что оно "постоянно отслеживает ситуацию".

Перед 6 утра стало известно, что поднятые самолеты вернулись на базу.

ВИДЕО ДНЯ

"Это была очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированная ракетная атака дальней авиации Российской Федерации накрыла всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы", – подчеркивается в заявлении.

Польша уже не впервые поднимает в воздух истребители в связи с ракетными ударами России по территории Украины.

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, уничтожено 12 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также 13 ударных БпЛА типа "Shahed".

Темы: Польшаракетный ударПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Польша
Посла Украины в Польше переводят в Чехию, где главы дипмиссии не было два года
Воздушный шар из России полетал над Польшей пять часов и вылетел
Польские военные сообщили о воздушном шаре РФ в своем воздушном пространстве
Последние новости
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
Все новости...
Реклама:
Реклама: